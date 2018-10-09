Одесса, Украина, 9 октября, 2018, 21:05 — ИА Регнум. Четыре школьника из поселка Ширяево Одесской области госпитализированы с симптомами гепатита «А», сообщил областной лабораторный центр министерства здравоохранения Украины 9 октября на официальной странице.

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Врачи подтвердили диагноз у троих детей. По мнению специалистов, причиной вспышки гепатита стало несоблюдение правил гигиены в школе.

Напомним, в первых числах октября стало известно о вспышке гепатита «А» в городе Кинешма Ивановской области. Восемь случаев заболевания зафиксировано в двух школах и детских садах города.

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