Нью-Дели, 9 октября, 2018, 19:33 — ИА Регнум. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) АнтониуГутерреш вручил премьер-министру Индии НарендреМоди «Чемпион Земли», высшую награду, которая вручается человеку за защиту окружающей среды.

India.gov.in Наендра Моди

Напомним, что 26 сентября на полях 73-й Генеральной Ассамблеи ООН Нарендра Моди и ЭммануэльМакрон были номинированы на эту награду.

Премьер-министр посвятил эту награду всем своим соотечественникам, заявив, что подобная награда доказывает, что индийская культура всегда с заботой относилась к природе.

Я также посвящаю эту награду всем племенам, которые «дорожат джунглями больше, чем своей жизнью», а также рыбакам и фермерам, — добавил политик.

По информации индийского новостного агентства Ani, Нарендра Моди заявил, что в настоящее время мировое сообщество обращает внимание на приверженность Индии к идеям защиты окружающей среды, однако, добавил политик, — это было характерно для Индии еще с незапамятных времен.