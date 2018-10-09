Орел, 9 октября, 2018, 16:09 — ИА Регнум. Три человека погибли в результате ДТП с участием троллейбуса в Орле днем 9 октября, сообщили ИА в пресс-службе УМВД по региону.

Пресс-служба УМВД Орловской области Фото с места аварии

Как уточняется, авария произошла около 15:00 в районе остановки «Дворец спорта»: водитель троллейбуса допустил наезд на группу пешеходов.

В результате автоаварии погибли три человека, двое ранены.

На месте работает полиция. Выясняются причины аварии.