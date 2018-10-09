Тверь, 9 октября, 2018, 14:54 — ИА Регнум. Проект бюджета Тверской области на 2019 год и плановый период 2020—2021 годов обсуждался 9 октября на заседании правительства региона, которое провел губернатор Игорь Руденя. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе облправительства. В проекте документа, в частности, учтена реализация национальных проектов и программ в рамках Стратегии 2024, предложенной президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Пресс-служба правительства Тверской области Заседание правительства Тверской области

«На реализацию национальных проектов и программ будут направлены значительные средства из федерального бюджета — 25 трлн рублей. Для нашего региона это очень серьезный шанс улучшить состояние инфраструктуры и обеспечить развитие ключевых направлений региональной экономики. Наша задача — качественно подготовиться, успешно и своевременно реализовать те возможности, которые предоставлены в связи с инициативой президента», — сказал Игорь Руденя.

Как отмечалось, сейчас на федеральном уровне уточняются объемы средств, которые будут направлены регионам в рамках реализации нацпроектов. Тем не менее, уже известно, что только по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Тверская область ежегодно будет получать не менее 3,5 млрд рублей.

Что касается собственно проекта бюджета региона, то, подчеркнул Руденя, тенденции остаются прежние: увеличение доходной базы, обеспечение бюджета развития, сокращение государственного долга, повышение финансовой устойчивости муниципальных образований.

В соответствии с данным, приведенными на заседании облправительства, по данным на 1 октября доходы облбюджета в 2018 году планируются в объеме более 58 млрд рублей, в 2019 году по прогнозам они составят более 59,3 млрд рублей. Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета в 2019 году предполагаются на уровне более 46,3 млрд рублей — на 1,2 млрд рублей больше, чем в 2018-м.

Традиционно в проекте бюджета заложено выполнение всех обязательств в социальных сферах. Наиболее крупные объекты — строительство Детской областной клинической больницы, двух школ, шести детских садов, гребных баз, модернизация объектов теплоэнергетики. Средства на эти цели предусмотрены в областном бюджете на период до 2021 года. На оказание госуслуг населению в бюджете заложено 25,6 млрд рублей. Запланировано проведение ремонта в 23 учреждениях здравоохранения, закупка медицинского оборудования. Также предусмотрено 154 млн рублей на капитальный ремонт здания нового Дворца бракосочетания.

Отдельно обсуждалась ситуация с госдолгом: как отмечалось, в ближайшие три года — до конца 2021 года, в рамках соглашения с Минфином РФ, его объем должен быть сокращен не менее чем на 20% — до 50% (23,1 млрд рублей). При этом по оценке Минфина Тверской области, уже в следующем году госдолг уменьшится до 53%, а к 2021 году снизится до 44%.