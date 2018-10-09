Москва, 9 октября, 2018, 14:58 — ИА Регнум. Пропускная способность комплексной железнодорожной цепочки Казахстан — Россия — Белоруссия готова для миллиона контейнеров, заявил президент АО «Объединенная транспортно-логистическая компания — Евразийский железнодорожный альянс» (ОТЛК ЕРА) Алексей Гром в интервью агентству «Казинформ».

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В апреле Россия, Белоруссия и Казахстан стали паритетными партнерами в совместном предприятии. Компания занимается транзитом грузов и отправляет по 15 поездов в сутки. Однако часть грузов перевозится из Европы в Казахстан.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2018 года ОАО РЖД и АО «Национальная компания «Казахстанские железные дороги» подписали меморандум о сотрудничестве при разработке проекта железнодорожного коридора «Евразия».