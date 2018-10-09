Москва, 9 октября, 2018, 13:53 — ИА Регнум. Смартфоны американской компании Apple являются наиболее популярными среди граждан России в сегменте подержанных гаджетов, сообщает 9 октября РИА Новости со ссылкой на данные сервиса объявлений «Юла» по итогам третьего квартала 2018 года.

Kelvinsong IPhone 5S

Так, более 51% сделок касались продуктов Apple. Чаще всего граждане приобретают iPhone 5s, iPhone 6 и iPhone 6s. В тройку лидеров также попали южнокорейский производитель Samsung (18,5%) и китайский Xiaomi.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее компания oneFactor составила рейтинг наиболее популярных смартфонов у болельщиков прошедшего в России чемпионата мира по футболу — 2018.

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