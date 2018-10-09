Токио, 10 октября, 2018, 02:09 — ИА Регнум. Официальный Токио отверг предложение президента РФ Владимира Путина о подписании российско-японского мирного договора без всяких предварительных условий. От чего на самом деле отказалась Япония и на что надеются те, кто хочет пересмотреть итоги Второй мировой войны, пишет в своей статье обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Kremlin.ru Владимир Путин и Синдзо Абэ

В 1956 году Япония не без энтузиазма согласилась с тем, что мирный договор с СССР может быть заключен, если вслед за этим состоится передача островов — Хабомаи и Шикотана японской стороне. Инициатива генсека Никита Хрущева, который и выдвинул данное предложение, вряд ли могла считаться логичной или выгодной для российской стороны уже в то время.

Но даже на такой ущербный для СССР вариант Японии была запрещено надеяться. США, противясь подписанию советско-японского мирного соглашения, заставили Токио расширить территориальные требования, включив в них самые большие и освоенные острова Курильской гряды — Кунашир и Итуруп. Условия таким образом стали совершенно невыполнимыми. Так к чему может привести жесткий отказ от предложения Путина, продемонстрированный Японией?

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