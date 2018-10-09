Москва, 9 октября, 2018, 13:15 — ИА Регнум. До настоящего времени порядок направления запросов налогового органа о предоставлении документов не затрагивал счета физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, — новый приказ ФНС России предоставил налоговым органам новые возможности для осуществления контроля за банковскими счетами налогоплательщиков. И этот порядок может «шокировать» граждан России и обернуться новыми расходами для них, считают опрошенные ИА REGNUM эксперты.

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Юрист налоговой практики юридической фирмы «Клифф» Удалова Марина поясняет, что обязанность банков предоставлять по запросу налогового органа документы, относящиеся к банковским счетам индивидуальных предпринимателей и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, предусмотрена статьей 86 Налогового кодекса РФ.

«Опубликованный 3 октября 2018 года приказ ФНС России вносит коррективы в существовавший порядок: помимо расширения перечня субъектов, к счетам которых могут относиться запросы налогового органа, новый документ включает в перечень запрашиваемых счетов публичные депозитные счета, счета эскроу и номинальные счета, владельцем которых (клиентом банка) является иное лицо, но депонентом и (или) бенефициаром по ним является лицо, в отношении которого сформирован запрос.

В отличие от действовавшего ранее приказа новый приказ предоставляет налоговому органу выбор в отношении запроса информации о наличии счетов как на конкретную дату, так и за определенный период, а также позволяет одним запросом получить информацию в банке, который является адресатом запроса, а также во всех его филиалах.

В целом новый приказ является еще одной ступенью к усиления банковского и налогового контроля, которую мы наблюдаем в последнее время, и еще раз напоминает, что банки превратились в институт надзора за движением денежных средств. Существенных нарушений прав граждан тем не менее приказ не влечет — списание денежных средств с таких счетов может быть осуществлено налоговым органом только по решению суда».

По словам управляющей филиалом АКБ «ФОРА-БАНК» в Санкт-Петербурге Наталии Яшевой, уже много лет ситуация планомерно идет к тому, что государство в лице ФНС и прочих надзорных органов будет практически в режиме реального времени контролировать как финансово-хозяйственную деятельность компаний, так и основную часть доходов и расходов граждан.

«И новый закон находится в логике этих событий. Он одновременно как ужесточает требования к обмену информацией, так и делает предоставляемую банками информацию более дифференцированной и позволяет избегать технических ошибок.

Это позволит не только более адресно взыскивать задолженности с граждан, но и избежать неправомерных взысканий. Поэтому я считаю данный правовой акт логичным и полезным с точки зрения целей, которые ставит перед собой государство», — заключает эксперт.

Гендиректор аудиторской компании «Уверенность» Максим Гладких-Родионов считает, что налоговые органы, наладив достаточно эффективный контроль над деятельностью юридических лиц, совершенно ожидаемо пытаются распространить свой опыт и на взаимоотношения с гражданами — информации, запрашиваемой (и получаемой) налоговиками, становится все больше.

«И как только значительное число физических лиц стало активно пользоваться безналичной формой расчетов, инспекторам стало весьма интересно знать, кто, сколько, от кого получает и куда тратит. И если юрлица и ИП уже достаточно давно «живут» под присмотром ФНС, то физических лиц, не являющихся предпринимателями, возможности проверяющих могут шокировать.

Новый порядок направления запросов (за счет разделения счетов и вкладов по видам) позволит налоговикам получать информацию более высокого качества и, соответственно, быстрее находить денежные средства, на которые может быть обращено взыскание.

Конечно, сам по себе порядок направления запросов вряд ли окажет какое-либо значительное влияние на жизнь каждого гражданина, но его следует рассматривать как часть общей тенденции к усилению налогового контроля доходов (и, что вполне вероятно, расходов) физических лиц. Особенно если учитывать инициативы налоговиков по «автоматическому» доступу к информации об операциях по банковским счетам.

При этом стоит отметить, что неплательщики НДФЛ зачастую даже не знают, что обязаны платить этот налог, осуществляя ту или иную деятельность, соответственно, такие граждане не прибегают к каким-либо хитроумным способам сокрытия доходов, просто получая их «на карту», а это означает, что в скором будущем мы можем стать свидетелями массового доначисления значительных сумм НДФЛ».

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