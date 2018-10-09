Москва, 9 октября, 2018, 16:15 — ИА Регнум. Победителями II Международного конкурса «Русская цивилизация» стали 16 фотографов. Авторов лучших работ наградили в галерее «Центр искусств. Москва» в храме Христа Спасителя.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выставка работ призеров фотоконкурса «Русская цивилизация»

Гран-при конкурса завоевал Дмитрий Феоктистов за снимок «Огненный прыжок». В номинации «Лица и поколения» призовые места разделили Виталий Подгурченко с фотографией «Ева», Зоя Митусова со снимком «Ранняя переправа» и Владимир Коробов с «Портретом сибирского рыбака».

Дарья Антонова ИА REGNUM Выставка работ призеров фотоконкурса «Русская цивилизация»

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Тягны-Рядно

Дарья Антонова ИА REGNUM Победитель в номинации «Приз зрительских симпатий»

Дарья Антонова ИА REGNUM Виталий Сучков награждает победителя в номинации гран-при фотоконкурса

Лучшими в номинации «Уникальная природа» стали работы «Парящий остров» Василия Яковлева, «Кекур Парус» Дмитрия Сигиды и «Мелодия утра» Андрея Кровлина. Победу в номинации «Традиции большой страны» одержали «Огненный прыжок» Дмитрия Феоктистова, «Дым прошлого» Георгия Орлова и «Крестный ход в пути» Станислава Шаклеина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Церемония награждения победителей фотоконкурса «Русская цивилизация»

Дарья Антонова ИА REGNUM Церемония награждения победителей фотоконкурса «Русская цивилизация»

Дарья Антонова ИА REGNUM Выставка работ призеров фотоконкурса «Русская цивилизация»

Дарья Антонова ИА REGNUM Выставка работ призеров фотоконкурса «Русская цивилизация»

Иван Турухано с фотографией «Академия художеств», Павел Афанасьев со снимком «Свет Соловков» и Владимир Пальчик с работой «Три века в одном кадре» стали лучшими в номинации «Архитектура и скульптура». Победителями в номинации «Народное творчество» стали «Руки мастера» Юрия Чернова, «Кузнецы» Игоря Шаймухаметова и «Кудель» Михаила Широкова. Приз зрительских симпатий достался Ольге Сафроновой за фотографию «Воробьи и вишня».

Дарья Антонова ИА REGNUM Церемония награждения победителей фотоконкурса «Русская цивилизация»

Дарья Антонова ИА REGNUM Церемония награждения победителей фотоконкурса «Русская цивилизация»

В этом году участниками фотоконкурса стали более 3 тыс. фотографов из 44 стран мира. Самые интересные снимки вошли в экспозицию в «Центре искусств». Также в течение октября в Гончаровском парке Москвы на выставке будут представлены самые яркие работы «Русской цивилизации».