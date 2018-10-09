Анталья, Турция, 9 октября, 2018, 11:52 — ИА Регнум. Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин выступил на заседании Совещания спикеров парламентов стран Евразии, которое проходит в турецкой Анталье, где призвал этот форум стать одной из основных площадок для развития интеграционных проектов на континенте, передает корреспондент ИА REGNUM.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

«Нам необходимо использовать наше совещание для развития диалога и придания импульса интеграционным проектам», — подчеркнул Володин.

Глава российского парламента обозначил в своем докладе широкий круг вопросов. Он считает, что парламентарии могут внести значимый вклад в достижение мира в Сирии и восстановление этой страны. И напомнил о договоренностях президентов России, Турции и Ирана по урегулированию ситуации в Сирии, большая часть территории которой «освобождена от террористов», а «люди возвращаются в свои дома».

Володин выступил за дальнейшее снижение напряженности на Корейском полуострове. Республика Корея и КНДР ранее договорились о возобновлении межпарламентского диалога, в связи с этим председатель Госдумы пожелал «коллегам успехов в дальнейшей работе по выстраиванию отношений, снижению напряженности на Корейском полуострове, по достижению мира и стабильности».

Также он призвал страны Евразии объединить свои усилия для противодействия политике протекционизма со стороны Вашингтона, что «особенно становится важным в условиях проведения США политики протекционизма и возведения торговых барьеров», а также назвал выход американцев из подписанного ранее Парижского соглашения по климату и многостороннего соглашения по ядерной программе Ирана «опасным прецедентом».