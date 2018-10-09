Иваново, 9 октября, 2018, 11:36 — ИА Регнум. Оперативные мероприятия проводятся в офисе Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области 9 октября.

Цитата из х/ф «Место встречи изменить нельзя». Реж. Станислав Говорухин. 1979. СССР Обыск

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Ивановской области осуществляют выемку документов, сообщило Ivanovonews. Известно также, что постановление об обыске не предъявлено. С чем связаны оперативные мероприятия, также неизвестно.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября Генеральная прокуратура РФ внесла представление в адрес губернатора Станислава Воскресенского. В частности, по данным прокуроров, из 542 многоквартирных домов, капитальный ремонт которых предусмотрен программой капремонта в 2018 году, ни один отремонтирован не был. При этом задолженность по взносам в фонд достигла 445 млн рублей.