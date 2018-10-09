Москва, 9 октября, 2018, 11:30 — ИА Регнум. Правительственный законопроект, направленный на ведение налоговых льгот для инновационных научно-технологических центров, Госдума приняла во втором, решающем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 9 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

По действующим сегодня нормам, резидентам инновационного центра «Сколково» предоставляются налоговые льготы. Так, они на 10 лет освобождены от налога на прибыль организации, а также от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС). Аналогичные нормы предлагается распространить на все остальные инновационные центры РФ.

Кроме того, правительство также предлагает расширить перечень льгот — так, резиденты инновационных центров, а также их дочерние компании, могут быть освобождены от уплаты земельного налога на участки, расположенные на территории центров.

Помимо этого, сотрудников инновационных центров хотят освободить от уплаты госпошлины за выдачу разрешения на работу в РФ, приглашений и виз для иностранцев, а также установить льготную ставку страховых взносов на 10 лет.