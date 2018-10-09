Симферополь, 9 октября, 2018, 11:27 — ИА Регнум. Удачный курортный сезон пополнил в первом полугодии бюджет Крыма почти на 1,2 миллиарда рублей, что на четверть больше, чем в прошлом году. Об этом 9 октября на заседании крымского правительства рассказал министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«Крымский бюджет заработал 1 миллиард 170 миллионов рублей. Это на 26,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В 2018 году прямые доходы от туристической отрасли составили 6%, а за аналогичный период прошлого года — 3,3% в общей схеме налога», — подчеркнул Вадим Волченко.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Крым побил постсоветский рекорд по количеству отдыхающих, приняв у себя более 6 миллионов 164 тысяч человек. До этого максимум был отмечен в 2012 году — 6,1 миллиона туристов.