Симферополь, 9 октября, 2018, 11:18 — ИА Регнум. Крым посетило рекордное за послесоветский период количество туристов — более шести миллионов человек. Об этом 9 октября на заседании крымского правительства сообщил республиканский министр курортов и туризма Вадим Волченко.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым. Карадагский заповедник. Золотые Ворота

«Это на 29% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Максимум был отмечен в 2012 году — 6,1 млн человек. Около одного миллиона человек, или 16%, от общего турпотока прибыло через границу с Украиной», — отметил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее минкурортов РК представило результаты собственного исследования, которое показало, что большинство туристов, отдыхавших в Крыму, вновь готовы приехать на полуостров.