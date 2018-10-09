Москва, 9 октября, 2018, 10:54 — ИА Регнум. Госдума приняла постановление о досрочном прекращении депутатских полномочий Сергея Фургала (ЛДПР), передает корреспондент ИА REGNUM 9 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

Полномочия прекращаются на основании его письменного заявления с 26 сентября 2018 года в связи с избранием его губернатором Хабаровского края.

Фургал был избран в Госдуму по Комсомольскому одномандатному избирательному округу №70 (Хабаровский край).