Екатеринбург, 9 октября, 2018, 10:28 — ИА Регнум. В Свердловской области шквалистый ветер оставил без света 13 тыс. человек. Сильный ветер бушевал всю ночь и утро, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Саврасов. После грозы. 1870-е

На территории, обслуживаемой МРСК Урала, электричества лишились 8 тыс. человек. А на территории, которую обслуживает «Облкоммунэнерго» — около 5 тыс. — отключения отмечены на 16 линиях.

Идёт устранение последствий аварии. В ряде территорий электроснабжение граждан уже восстановлено. Тем временем непогода не собирается покидать Урал. В течение 9 октября возможны ветер до 25 метров в секунду и мокрый снег.