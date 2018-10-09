Москва, 9 октября, 2018, 10:12 — ИА Регнум. СМИ не имели права писать о драке футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева с директором департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денисом Паком. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 октября, об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Адриан Ван Остаде. Драка

«Кто дал право постоянно описывать любые факты из жизни граждан? Мы же запретили Конституцией ст. 24. Вы, журналисты, не имеете права распространять сведения о частной жизни граждан!.. Кто где, в каком ресторане сидел, какая там прошла драка… Мамаев и Кокорин. Мы не оправдываем, и все информационное поле страны занято только негативом», — сказал Жириновский перед пленарным заседанием Госдумы.

Он призвал призывами о наказании не ломать судьбу футболистов.

«Давайте поломаем им судьбу, потеряем талантливых футболистов… Понимаете, нужна разрядка, это тяжелый труд спортсмена. Ни в коем случае не оправдываем драки, физические насилия. Но вы — «наказать!», вся страна — «репрессии, добить футболистов!» Уже добили Эдуарда Стрельцова… Он был лучше Пеле», — говорит депутат Госдумы.

Об избиении футболистами «Зенита» Кокориным и игроком «Краснодара» Мамаевым чиновников Минпромторга в кафе в центре Москвы стало известно 8 октября.