Москва, 9 октября, 2018, 08:54 — ИА Регнум. Заявления украинского президента Петра Порошенко о планах России «вмешиваться в выборы на Украине» являются веянием моды, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Звонок

По словам сенатора, украинский лидер следует общемировому тренду.

«Сейчас это модно: любая страна, которая готовится к проведению выборов, обвиняет Россию во вмешательстве», — цитирует слова Джабарова RT.

По его мнению, подобными заявлениями Порошенко пытается подстраховаться на случай поражения в ходе президентских выборов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Россия якобы имеет планы по вмешательству в выборные процессы на Украине — Москва, по его словам, намерена фальсифицировать результаты голосования и осуществлять вмешательство посредством кибератак, в том числе и путем дезинформации.

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