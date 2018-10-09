Вена, 9 октября, 2018, 07:37 — ИА Регнум. Австрийская народная петиция Don"t smoke набрала более 880 тыс. подписей. Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе ранее заявлял, что для проведения референдума по вопросу запрета курения требуется 900 тыс. подписей, пишет газета Kronen Zeitung.

Курение

Закрытая 8 октября 2018 года петиция собрала 881 569 подписей. Ее инициаторы, Венская медицинская ассоциация и Австрийское общество помощи больным раком, удовлетворены результатом — это шестая по числу собранных подписей петиция в новейшей истории Австрии.

Инициаторы петиции добиваются запрета курения в общественных местах, в первую очередь, в индустрии питания. Предыдущее правительство подготовило подобный запрет к маю 2018 года, однако новые власти отменили его. Борцы с курением намерены продолжать свою работу, пока власти не переосмыслят свое отношение к курению.

Согласно правительственной программе, с 2022 года все народные петиции, набравшие от 900 тыс. подписей, должны будут вынесены на референдум. Австрийская партия свободы допускала, что это правило может применяться и раньше.

Как сообщало ИА REGNUM, парламент Австрии в марте этого года отклонил предложение запретить курение в барах и ресторанах. Под запрет попало лишь курение в автомобилях в присутствии детей.

Читайте также: Австрийский парламент рассмотрит петицию о запрете курения в барах