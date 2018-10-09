Казань, 9 октября, 2018, 05:06 — ИА Регнум. Старейший завод Казани, получивший статус стратегического предприятия России, АО «Казанский завод синтетического каучука», который попал под внешнее управление после участия в амбициозном проекте по созданию производства метилхлорсиланов, не смог признать недействительным договор поручительства по кредиту «дочки» — оператора проекта. Вторая инстанция 8 октября 2018 года оставила решение суда без изменений, а жалобу без удовлетворения. Заводу, испытывающему финансовые трудности, придётся платить по долгам АО «КЗСК-Силикон» свыше 3,761 млрд рублей, но решение второй инстанции также ещё может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В суде

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Напомним, на базе почти 90-летнего завода Татарии в 2010 году было создано «дочернее» АО «КЗСК-Силикон», акционером которого с долей свыше 48% является правительство РФ. АО должно было выступить оператором проекта, аналога которому на тот момент не было по всему СНГ.

В реализации инициативы планировали использовать заёмные средства, основной объем которых должен был предоставить Внешэкономбанк. Кредитный договор был подписан в июне 2014 года на сумму 7,8 млрд рублей, но фактически было выплачено 3,258 млрд рублей, после чего в сентябре 2016 года ВЭБ приостановил финансирование, мотивировав «необоснованным внесением изменений в проектную документацию, повлиявших на увеличение сметной стоимости строительства». Из-за остановки финансирования начались сложности по оплате контрактов с подрядчиками. В итоге один из них потребовал банкротства АО «КЗСК-Силикон», которое на сегодня находится на этапе конкурсного производства.

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От участия в финансировании провального проекта пострадал и аффилированный с ним через бывшего председателя правления Евгению Даутову банк «Спурт». Он лишён лицензии и признан банкротом.

В отношении АО «КЗСК» сначала ввели наблюдение, а позднее внешнее управление. Предприятие решено спасать силами Минпромторга РФ и госкорпорации «Ростех». Долги завода в ближайшее время могут увеличиться до 7,1 млрд рублей. Банк «Спурт» потребовал включить его в реестр кредиторов с суммой более 2,3 млрд рублей.

Помимо этого, ВЭБ еще 4 августа 2017 года потребовал от поручителя «в течение трёх рабочих дней выплатить денежные средства в размере 3 761 172 137 руб. 05 коп., где 3 258 693 870 руб. 54 коп. — сумма основного долга, 37 418 306 руб. 88 коп. — сумма начисленных процентов, 160 000 000 руб. — сумма просроченного основного долга, 300 161 334 руб. 64 коп. — сумма просроченных процентов, 2 016 000 руб. — сумма неустойки за просроченный основной долг, 2 882 624 руб. 99 коп. — сумма неустойки за просроченные проценты» по договору поручительства за «дочку» — АО «КЗСК-Силикон».

Ни в первой инстанции в июле 2018 года, ни во второй инстанции 8 октября 2018 года признать договор поручительства недействительным АО «КЗСК» не удалось.