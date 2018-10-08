Вашингтон, 8 октября, 2018, 20:49 — ИА Регнум. Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор заявил, что он «продолжает войну» против российского бойца Хабиба Нурмагомедова, который его побил в бою за титул чемпиона мира по версии UFC в легком весе. Об этом Макгрегор написал сегодня, 8 октября, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Figure Конор Макгрегор

«Мы проиграли бой, но выиграли битву. Война продолжается», — написал Макгрегор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 7 октября в Лас-Вегасе (США, штат Невада) состоялся бой за звание чемпиона мира в легком весе по версии UFC. В четвертом раунде Нурмагомедов провел стремительную атаку, которую завершил удушающим приемом, после чего Макгрегор сдался.

Стоит отметить, что ещё перед боем Макгрегор крайне оскорбительно отзывался о Нурмагомедове, его родственниках, исламе и России. Во время боя со стороны членов команды Макгрегора также звучали провоцирующие Нурмагомедова и его команду оскорбительные выкрики.

Сразу после победы Нурмагомедов бросился на тех, кто его оскорблял, и в зрительном зале и на октагоне завязалась массовая драка, в которой участвовал Макгрегор и его команда, а также зрители. Только полиция штата Невада смогла стабилизировать ситуацию.

Примечательно, что глава UFC Дэйна Уайт почему-то назвал поведение Нурмагомедова «отвратительным», но ничего подобного не сказал о Макгрегоре, который, собственно, и был зачинщиком конфликта. Более того, Макгрегор сразу же после окончания боя получил свой гонорар, а вот гонорар Нурмагомедова был заморожен до завершения дисциплинарного разбирательства. Даже пояс чемпиона не был вручен Нурмагомедову на ринге.

После боя Магрегор потребовал реванша.