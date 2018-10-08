Москва, 8 октября, 2018, 20:32 — ИА Регнум. МИД РФ вручил послу Нидерландов Рене Джонс-Бос ответную ноту по вопросу обвинений России в кибератаках, сообщается 8 октября на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

NVO Посольство Нидерландов. Москва

Уточняется, что документ вручен в ответ на ноту МИД Нидерландов от 4 октября 2018 года и содержит оценку провокационных действий властей Королевства Нидерланды.

«В ней подчеркивается, что российская сторона расценивает инцидент с задержанием и выдворением российских граждан как провокацию в связи с линией Российской Федерации в ОЗХО, направленной против политизации деятельности этой авторитетной международной структуры и придания ей атрибутивных функций в нарушение КЗХО и Устава ООН», — указано в тексте официального сообщения МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября военное ведомство Нидерландов заявило о хакерской атаке на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), якобы проведенную четырьмя гражданами РФ, имевшими дипломатические паспорта и выдворенными за это из страны еще 13 апреля.

МИД РФ подчеркивает, что эта акция была проведена властями Нидерландов перед сессией ОЗХО, которая должна состояться 9 октября.