Москва, 8 октября, 2018, 17:48 — ИА Регнум. Учения Вооруженных сил России направлены на оборону территории страны, заявил 8 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе встречи с начальником Объединенного штаба сил самообороны Японии адмиралом Кацутоси Кавано.

Mil.ru Сергей Шойгу

Российский министр обороны пояснил японским военным, что манёвры «Восток-2018» тоже соответствовали этому принципу, а все сомнения на этот счет возникают в Токио оттого, что атташе Японии не посетил этих учений.

«К сожалению, мы не увидели вашего присутствия, вашего участия в этих маневрах. Надеемся, в дальнейшем мы сможем показать весь мирный настрой наших учений, направленных исключительно на оборону рубежей нашей страны», — сказал Сергей Шойгу.

Глава российского военного ведомства особо подчеркнул, что Москва учла просьбу Японии не не задействовать территорию Курильских островов в ходе военных учений «Восток-2018».

Кроме того, Сергей Шойгу отметил, что в последний раз начальник японского Объединенного штаба приезжал в Россию шесть лет назад.

«Это очень большой срок. Возлагаем большие надежды на предстоящие переговоры», — сказал министр обороны РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, военные учения «Восток-2018» стали самыми крупными военными маневрами России, сравнимыми по масштабу с военными учениями СССР.