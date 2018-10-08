Мюнхен, Германия, 8 октября, 2018, 18:42 — ИА Регнум. Власти Мюнхена и организаторы Oktoberfest 2018 подвели итоги главного пивного фестиваля в мире, 8 октября передает агентство Associated Press.

Wind Доставка пива на Октоберфест в 1908 году

«Октоберфест» завершился в воскресенье 7 октября. Пивной фестиваль продлился 16 дней, на три дня меньше, чем в 2017 году, однако собрал рекордное число посетителей — 6,3 млн человек из 70 стран. В числе туристов — экс-президент США Билл Клинтон и его жена Хиллари.

Количество выпитого пива организаторы фестиваля оценивают в семь миллионов литров — не так много, учитывая численность фестиваля. Однако умеренно пьющие посетители оставили после себя 95 тонн мусора и попытались украсть 101 тыс. пивных кружек.

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