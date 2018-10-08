Симферополь, 8 октября, 2018, 17:16 — ИА Регнум. Более десяти крупных турецких компаний планируют инвестировать в развитие ряда туристических и сельскохозяйственных проектов в Крыму. Об этом журналистам в Симферополе 8 октября заявил глава движения по развитию деловых и дружеских отношений Турции и России Яздан Кайя, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Гостиница в Крыму

«Турецкий бизнес интересует, в первую очередь, строительство отелей и гостиниц на полуострова, а также создание сельскохозяйственных производств и проекты в сфере логистики», — отметил Яздан Кайя.

Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на попытки крымских властей возобновить паромное сообщение крымского полуострова с Турцией, тамошние власти проигнорировали эту идею.