Москва, 8 октября, 2018, 16:48 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев посетят Ставропольский край 9 октября, сообщила пресс-служба Кремля.

Яблоня

Как сообщается, глава государства проведет на Ставрополье на совещание по вопросам развития сельского хозяйства, на котором планируется обсудить ряд мер, направленных на реализацию потенциала агропромышленного комплекса страны.

Также в официальной программе визита президента — осмотр яблоневых садов сельскохозяйственного предприятия «Рассвет», где Владимир Путин и Дмитрий Медведев «ознакомятся с процессом сбора урожая и встретятся с работниками компании».

Отметим, визит руководства страны в Ставропольский край анонсирован на фоне крайне сложной ситуации в коммунальном комплексе региона: на прошлой неделе в городе Лермонтове из-за долгов за газ был введен режим чрезвычайной ситуации. Кроме того, последние две недели в СМИ и телеграмм-каналах активно муссируются слухи об уходе с поста губернатора Владимира Владимирова, чьи полномочия истекают в 2019 году.