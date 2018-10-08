Владимир, 8 октября, 2018, 13:22 — ИА Регнум. Губернатор Владимирской области, член ЛДПР Владимир Сипягин призвал руководителей органов власти работать вместе для достижения социально-экономического развития области. Такое заявление Сипягин сделал во время инаугурации, которая состоялась 8 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

«В числе своих первоочередных задач я вижу выстраивание конструктивного диалога между всеми созидательными силами нашего региона. Любые планы воплотятся в жизнь, если во Владимирской области сформируется система эффективного взаимодействия между властью, бизнесом и гражданским обществом. Политическая стабильность будет залогом успешного социально-экономического развития региона», — сказал Владимир Сипягин.

Новый губернатор также призвал руководителей органов государственной власти, местного самоуправления и представителей всех партий и общественных организаций к совместной работе.

«Наши общие ориентиры заданы майскими указами президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Прошу вас стать единой командой для реализации курса, определенного главой нашего государства. Мы пойдем только вперед по пути новых возможностей, от нас с вами зависит, каким будет завтрашний день», — отметил глава области.

ИА REGNUM напоминает, что Владимир Сипягин стал губернатором по итогам голосования жителей региона во втором туре губернаторских выборов 23 сентября. Он получил 57% голосов. Кандидат от «Единой России» Светлана Орлова, занимавшая пост главы области с 2013 года, получилась всего 37,5% голосов.

Отметим, что после утверждение итогов выборов, региональные депутаты уже успели сделать «подарок» новому главе региона. На первом заседании нового созыва областного заксобрания был принят закон, согласно которому все кандидатуры на посты заместителей губернатора должны согласовываться с депутатами. В ЛДПР заявили, что будут обжаловать это решение заксобрания.