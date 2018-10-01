ЛДПР оспорит в суде закон, «спеленавший» владимирского губернатора

Владимир, , 18:07 — REGNUM ЛДПР намерена через суд отменить поправки, согласно которым депутаты Заксобрания Владимирской области получили право согласовывать заместителей губернатора. Как сообщил 1 сентября «Коммерсантъ», представители партии настаивают на том, что при подготовке документа и при голосовании были допущены нарушения. Закон уже подписан Светланой Орловой, которая пока еще является губернатором.

По словам депутата Госдумы от ЛДПР Александра Курдюмова, партия подаст в суд после инаугурации губернатора, которая состоится 8 октября.

Ранее официальное заявление появилось на сайте ЛДПР. В нем сообщается, что закон принят, чтобы «мешать работать» избранному губернатору.

«Утверждать нужных ему людей депутаты откажутся. Вместо них Сипягину будут навязывать тех чиновников, которые готовы представлять интересы парламентского большинства», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин одержал победу во втором туре губернаторских выборов во Владимирской области. Он получил 57% голосов, а действующий губернатор Светлана Орлова, баллотировавшаяся от партии «Единая Россия», — 37,46% голосов. 8 октября должна состояться инаугурация нового главы региона.

Закон о согласовании заместителей губернатора был принят на первом заседании нового созыва Заксобрания Владимирской области. Присутствовавший при рассмотрении документа Владимир Сипягин просил депутатов отложить его принятие, в его поддержку выступили депутаты от КПРФ, которые призвали представителей «Единой России» принять, что Светлана Орлова проиграла выборы. Однако депутаты решили не отодвигать документ. В итоге с первого раза он не был принят, после чего председатель Заксобрания Владимир Киселев назначил новое голосование, которое привело к принятию закона сразу в двух чтениях.

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