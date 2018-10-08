Санкт-Петербург, 8 октября, 2018, 13:21 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге прошла церемония прощания бывшим начальником ГУВД Ленинграда, а затем Санкт-Петербурга и Ленинградской области, бывшим депутатом Законодательного собрания Северной столицы Аркадием Крамаревым. Генерал-майор внутренней службы в отставке скончался 4 октября на 81-м году жизни. Он пользовался большим авторитетом как в своей профессиональной среде, так и в политическом и медийном сообществе города.

78.мвд.рф Аркадий Крамарев

Гражданская панихида и церемония прощания была организована 8 октября в культурном центре петербургского Главка полиции. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», проститься с Аркадием Крамаревым приехали временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов, спикер Заксобрания Вячеслав Макаров, начальник петербургского Главка МВД Сергей Умнов и другие высокопоставленные лица.

«Сегодня мы прощаемся с настоящим советским и российским офицером, настоящим гражданином нашей страны и города. Аркадий Григорьевич был мужественным, прямолинейным и справедливым человеком, который прожил очень яркую и правильную жизнь», — сказал Александр Беглов на гражданской панихиде, сообщает пресс-служба Смольного.

Беглов напомнил, что именно Аркадий Крамарев не допустил кровопролития в городе в драматические дни 1991 года. Врио губернатора предложил руководству ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти увековечить память Крамарева.

Свои соболезнования в связи с кончиной Крамарева высказали органы исполнительной и законодательной власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Крамарев служил в МВД СССР и РФ 38 лет, пройдя путь от оперуполномоченного 45-го отделения милиции Невского района Ленинграда до начальника регионального Главка МВД, этот пост он занимал в 1991−94 годах. Затем он возглавлял кафедру уголовного права в университете МВД, трижды избирался депутатом Заксобрания Петербурга, на протяжении 17 лет возглавлял там постоянную комиссию по вопросам правопорядка и законности.

После завершения депутатской деятельности возглавлял общину казаков Санкт-Петербурга «Казачья стража», а также одно из направлений работы Общественного совета при региональном ГУ МВД России.

Как отмечает ИА REGNUM, Аркадий Крамарев всегда был открыт для представителей СМИ, которые часто обращались к нему за комментариями по правоохранительной и законотворческой тематике.

Похоронят Аркадия Крамарева на Серафимовском кладбище Петербурга.