Вашингтон, 8 октября, 2018, 11:36 — ИА Регнум. Учёные из США пришли к выводу, что собаки породы хаски обзавелись голубым цветом глаз в результате удвоения участка генома. Об этом сообщается в PLoS Genetics.

(сс) Joe007 Хаски

Учёные провели анализ геномов более трёх тысяч голубоглазых собак. Выяснилось, что у них в 18-й хромосоме присутствует повтор участка ДНК длиной 98,6 тысячи пар оснований.

Отмечается, что повтор участка генома называется тандемной дупликацией, если повторяющиеся участки следуют один за другим. При этом мутации в 18-й хромосоме говорят не только о голубом цвете глаз, но и о гетерохромии — разном цвете правого и левого глаза.

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