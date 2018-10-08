Астана, 8 октября, 2018, 11:17 — ИА Регнум. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял верительные грамоты от послов Китая, Испании, Израиля, Словакии и Евросоюза, сообщили 8 октября в пресс-службе главы государства.

Kremlin.ru Нурсултан Назарбаев

В ходе церемонии президент уделил внимание развитию отношений с каждым из государств. Грамоты выручили послы КНР Чжан Сяо, Испании — Давид Артуро Карриедо Томас, Израиля — Лиат Вексельман, Словакии — Милан Коллара и ЕС — Свен-Олов Карлссон.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа 2018 г. послы Украины, Германии, Ливана, Пакистана и Бразилии вручили президенту Казахстана верительные грамоты. Глава государства поздравил дипломатов с официальным началом дипломатической миссии.