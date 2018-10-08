Магадан, 8 октября, 2018, 10:26 — ИА Регнум. Жители Магаданской области могут получать консультации и медицинскую помощь в лучших клиниках Екатеринбурга. Об этом заявил недавно назначенный министром здравоохранения Колымы Сергей Чеканов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Павел Латышов ИА Красная Весна Пассажирский самолет

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По словам Сергея Чеканова, потенциал у больниц Магаданской области есть. Но его нужно развивать, в том числе при помощи обмена знаниями с врачами из Екатеринбурга. Для этого, в свою очередь, необходим прямой субсидированный рейс между Магаданом и столицей Свердловской области, и глава Колымы Сергей Носов сейчас ведёт работу по организации таких перелётов.

«Вы знаете, что Свердловская область имеет мощнейший производственный потенциал, научный потенциал в плане здравоохранения, там есть медицинский университет, там мощные клинические больницы, кардиохирургия. Жители области могут получать консультации и медицинскую помощь в лучших клиниках Екатеринбурга, а колымские врачи — обмениваться опытом с уральскими коллегами», — объяснил необходимость таких перелётов министр здравоохранения Колымы.

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Сергей Чеканов также отметил, что систему здравоохранения Колымы ждёт централизация власти, кадровой политики и бухгалтерского учета.

«Делать это мы будем малоинвазивными, то есть небольшими оперативными действиями, чтобы это было безболезненно, чтобы всех обеспечить работой. Каждый специалист важен и дорог для нас. При этом он должен выложиться на своем рабочем месте на все сто процентов. Изменения будут, и они будут направлены на улучшение здравоохранения в крае», — отметил Сергей Чеканов.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё одна проблема в здравоохранении Колымы — финансирование. Врачи Магаданской областной больницы жаловались экс-министру здравоохранения региона Ирине Лариной на то, что в медучреждении катастрофически не хватает необходимых материалов и сотрудников. Операции при инфарктах скоро будет делать невозможно потому, что почти закончились необходимые для этого препараты, а оперировать инсульты в центральной больнице Колымы ещё не начинали — оборудования нет. В кардиологическом отделении нехватка врачей, в реанимации отсутствует резервный аппарат искусственной вентиляции лёгких.