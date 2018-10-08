Рим, 8 октября, 2018, 09:35 — ИА Регнум. Власти Италии намерены продать 85% национального авиаперевозчика Alitalia сторонним структурам. В их числе могут оказаться местные государственные компании, такие как оператор железных дорог Ferrovie dello Stato, и иностранные инвесторы. Оставшиеся 15%, согласно подготовленному плану реорганизации авиакомпании, останутся у правительства страны. Об этом сообщает итальянская газета Il Sole 24 Ore.

名無し野電車区 Boeing 777-200ER авиакомпании Alitalia

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Отмечается, что в настоящее время ведутся переговоры с китайскими инвесторами. Новые акционеры, согласно плану, должны будут вложить в Alitalia около 2 миллиардов евро. После введения новых ресурсов следующим этапом станет погашение кредита в размере 900 миллионов евро, предоставленного авиакомпании в 2017 году правительством Паоло Джентилони.

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В правительстве Италии убеждены, что это будет лучшим решением для компании.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году итальянская авиакомпания Alitalia, основанная в 1946 году, начала процедуру банкротства. Однако после предоставления правительством страны ссуды в размере 900 млн евро авиаперевозчик смог продолжить работу.