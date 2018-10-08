Москва, 8 октября, 2018, 09:02 — ИА Регнум. В Москве прокат велосипедов бьёт рекорды. На сегодняшний день москвичи и гости столицы совершили более 4 миллионов поездок, а велосезон ещё не завершился, сообщается на портале мэра Москвы.

Прокат велосипедов в Москве

По словам руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, за сезон 2017 года было совершено 2,4 миллиона поездок на велосипедах.

Велопрокат в Москве еще не закрыт. Взять велосипед напрокат можно на 430 станциях аренды велосипедов. Велосезон в столице закроется 1 ноября, когда температура воздуха становится минусовой.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году осенний велопарад в Москве прошел 17 сентября. Участниками акции стали 20 тыс. человек. Колонна двигалась со скоростью около 15 км/ч. Цель акции — пропаганда экологичного транспорта и безопасности на дорогах.

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Напомним, в 2013 году, когда в Москве заработала система велопроката, насчитывалось всего 79 точек. Каждый год власти столицы добавляют по 50 велостанций и 500 велосипедов.

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