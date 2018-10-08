Берлин, 8 октября, 2018, 09:04 — ИА Регнум. В Германии растет число депортируемых мигрантов в страны Магриба, пишет издание Bild октября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Немецкие органы безопасности заявляют о том, что «интенсивные переговоры по улучшению сотрудничества в области возвращения» в страны происхождения привели к значительному прогрессу. Так, например, количество депортаций в Алжир выросло до 504 к прошлому году. Для сравнения, в 2015 году всего 57 выходцев из Алжира принудительно вернулись домой.

В Тунис в 2015 году вернулись 17 человек, а в 2017 — 231. Для Марокко эти показатели составляют соответственно 61 и 634. К концу августа 2018 года из Германии были депортированы 476 граждан этой страны.

Эта тенденция стала возможна благодаря тому, что североафриканские страны используют интенсивный электронный обмен биометрическими данными, который облегчает идентификацию мигрантов и ускоряет выдачу необходимых для депортации документов.

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