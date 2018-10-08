Москва, 8 октября, 2018, 08:10 — ИА Регнум. Министерство труда и социальной защиты РФ разработало поправки в Трудовой кодекс, согласно которым работодатели будут вести учет синяков, ссадин и других микротравм сотрудников, об этом «Известиям» рассказали в ведомстве.

(сс) rawpixel Травма

Согласно тексту законопроекта, под микроповреждениями понимаются ссадины, кровоподтеки, ушибы мягких тканей, поверхностные раны и другие повреждения, которые не повлекли за собой «расстройства здоровья» и не привели к уходу на больничный.

Кроме того, работодатель должен будет рассматривать обстоятельства и причины, которые привели к возникновению микротравм. В министерстве считают, что такие повреждения часто становятся предвестниками более серьезных заболеваний.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минтруд РФ предложил создать в российских офисах компаний детские комнаты, чтобы женщинам предоставить возможность ходить на работу с детьми и оставлять их в специально оборудованных помещениях.

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