Маскат, 8 октября, 2018, 08:00 — ИА Регнум. В Омане в ходе крупнейших за последние 17 лет военных учений Saif Sareea 3 британские военные задействовали «гражданские» квадрокоптеры. Роль потенциального противника на учениях выполняет Россия, пишет 8 октября газета The Times.

Квадрокоптер

Отмечается, что в маневрах были задействованы продающиеся в обыкновенных магазинах дроны стоимостью менее £1 тыс. По сведениям газеты, такие аппараты в последнее время стали популярным рождественским подарком в Великобритании.

Также британские военные на учениях проводят испытания 30-тонного беспилотного бронированного тягача, предназначенного для разминирования территории.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев заявил, что в ходе проходящих в Каспийском море учений ракетные корабли Каспийской флотилии ВМС России успешно нанесли удар высокоточным оружием по объектам условного противника, расположенным на острове Чечень.

Читайте также: Корабли Каспийской флотилии успешно поразили условного противника