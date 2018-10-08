Нижний Новгород, 8 октября, 2018, 05:10 — ИА Регнум. История с закрытием старейшей нижегородской газеты «Нижегородский рабочий» получила продолжение. Жители региона выступили с открытым письмо и призывом не позволить «отнять у людей рупор общественности». Горожане просят администрацию города, выступавшую учредителем издания, существующего с 1932 года, обратить внимание на ситуацию, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Горящая газета

Напомним, в конце июля 2018 года медиаактив бывшего главы администрации Нижнего Новгород Олега Кондрашова, который на сегодня проходит фигурантом уголовного дела о крупной взятке, был продан компании из группы «Ростеха» — «Русэнерго». Тогда же был приобретён телеканал «Волга».

В начале октября 2018 года еженедельное издание не вышло по графику, а вместо этого появилось открытое письмо главного редактора Юрия Ищенко, в котором он рассказал о ситуации внутри редакции, и о том, что по решению нового собственника газета будут выходить пару раз в год, а это фактически «означает закрытие одной из старейших газет региона, известного и прославленного бренда Нижнего Новгорода». Ищенко уточнил, что авторам «уже два месяца упорно не хотят выплачивать гонорары, а рекламной службе — комиссионные», также не согласился новый собственник и продать издание, хотя коллектив уже нашел инвестора, готового выкупить газету даже с долгами.

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Следом за письмом Юрия Ищенко появилось открытое обращение от горожан, которые призывают не позволить закрыть газету.

«Этим летом газету «Нижегородский рабочий» приобрел новый собственник и теперь намерен закрыть ее. Коллектив предполагает, что причина тому — политическая смелость газеты. Администрация города является соучредителем этого старейшего издания, и именно за ней последнее слово. Однако, власти бездействуют. На протяжении всей своей истории газета «Нижегородский рабочий» освещала злободневные темы и помогала людям в самых сложных ситуациях. «НР» издается с 1932 года, и сегодня уже стала легендой, историей города. Не позволим отнять у людей рупор общественности!» — пишут авторы обращения.

Депутат Госдумы от фракции ЛДПР, представляющий Нижегородскую область, Александр Курдюмов на своей странице в соцсетях напомним, что издание «приобрели вместе с несколькими интернет-информагентствами и ТК «Волга».

"Надеюсь, что эти СМИ будут развиваться по другому сценарию», — добавил он.