Рига, 8 октября, 2018, 02:14 — ИА Регнум. Социал-демократическая партия «Согласие» заняла первое место на выборах в латвийский сейм, заручившись поддержкой 19,8% избирателей. Такие данные приводит Центризбирком Латвии по итогам голосования 6 октября.

Saeima Сейм Латвии

Лидирующей партии достается 23 места в парламенте из ста. По 16 мест получают партия «Кому принадлежит государство», набравшая 14,25% голосов, и Новая консервативная партия, на счету которой 13,59% голосов.

По 13 депутатов будут представлять в сейме объединения «Для развития/ За!» (12,04%) и «Все для Латвии! — Отчизне и свободе/Движение за национальную независимость Латвии» (11,01%). Союз «зеленых» и крестьян (9,91%) получит 11 мест, партия «Новое Единство» (6,69%) — 8 мест.

Выборы в однопалатный латвийский парламент проходят раз в четыре года. В 2018 году на места в сейме претендовали 16 партий и объединений.