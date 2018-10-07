Пекин, 7 октября, 2018, 22:26 — ИА Регнум. По отчету Народного банка Китая (НБК), валютные резервы КНР в сентябре текущего года сократились на 22,7 млрд долларов, что составляет 0,7% от их общего объема, который в настоящее время составляет 3,087 трлн долларов, сообщает 7 октября Синьхуа со ссылкой на сообщение официального представителя Государственного управления валютного контроля КНР Ван Чуньин.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар. Юань

С точки зрения регулятора, незначительное сокращение резервов связано с повышением учетной ставки ФРС в США, а также с девальвацией японской иены. При этом подчеркивается, что китайская экономика обладает адаптационными механизмами к подобным колебаниям и может успешно противостоять соответствующим рискам.

Ван Чуньин заверила общественность, что состояние валютных резервов КНР будет поддерживаться на уровне, обеспечивающем финансовую и экономическую стабильность.