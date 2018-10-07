Лас-Вегас, США, 7 октября, 2018, 12:58 — ИА Регнум. Ирландский боец Конор Макгрегор заявил, что хочет боя-реванша с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым, которому он проиграл в ночь на 7 октября титул чемпиона мира по версии UFC в легком весе. Соответствующее сообщение Макгрегор опубликовал сегодня, 7 октября, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

(сс) Andrius Petrucenia Конор Макрегор

«Хочу получить реванш», — написал Макгрегор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 7 октября в Лас-Вегасе (США, штат Невада) состоялся бой за звание чемпиона мира по версии UFC между Макгрегором и Нурмагомедовым.

Нурмагомедов победил Макгрегора в четвертом раунде удушающим приемом.

Однако члены команды Макгрегора и он сам начали выкрикивать оскорбительные для Нурмагомедова слова о его стране, отце и религии. Нурмагомедов не сдержался, перелез через ограждение октагона и бросился на одного из членов команды Макгрегора. Завязалась массовая драка, в которой участвовали как сами бойцы, так и члены их команды, а также зрители. Только вмешательство полиции штата Невада смогло стабилизировать ситуацию.

Администрация UFC инициировали расследование Атлетической комиссии штата Невада, которая должна разобраться в произошедшем. При этом трое членов команды Нурмагомедова были задержаны (их вскоре отпустили). Из-за потасовки Нурмагомеду не вручили пояс чемпиона на ринге. Также известно, что Макгрегор уже получил свой гонорар за бой, а вот гонорар Нурмагомедова заморожен до окончания расследования.