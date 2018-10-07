Москва, 7 октября, 2018, 12:41 — ИА Регнум. Выставка «Книги старого дома: мир детства XIX—XX веков» состоится в Москве, в Ивановском зале Российской государственной библиотеки, сообщает 7 октября официальный сайт мэра Москвы.

Джордж Бернард О'Нил. Приятное чтение (фрагмент). Вторая половина XIX века

Вниманию посетителей выставки будут представлены редкие книги, ранние комиксы, нравоучительные издания XVIII века, а также детские игрушки, предметы быта и живопись XVIII—XX веков.

На выставке можно будет полистать многие из понравившихся книг, а также послушать комментарии бесплатного аудиогида.

В экспозиции будут представлены такие книги, как «Степка-растрепка» Генриха Гофмана, которую называют поучительной страшилкой, детский рукописный «Наш журнал», который был создан детьми и издан их родителями-художниками.

Также посетители смогут увидеть на выставке известные детские журналы «Светлячок», «Тропинка», «Подснежник», «Задушевное слово», «Галчонок» и другие, которые во многих семьях передавались из рук в руки и были прочитаны детьми множество раз.

Кроме того, в экспозицию вошли детские рисунки, поделки, фотографии и предметы быта. Дополняют выставку работы художников Жана Лорана Монье, Юлия Клевера, Виктора Боброва, Владимира Маковского и других, которые были предоставлены Новгородским музеем-заповедником.

Открытие выставки состоится 23 октября.

Ранее ИА REGNUM сообщало о выставке «В гостях у Швейка», которая открылась в конце сентября в Санкт-Петербурге в Новом здании Российской национальной библиотеки