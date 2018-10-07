Магас, 7 октября, 2018, 11:43 — ИА Регнум. Поздравляя педагогов с праздником, глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров отметил, что в Ингушетии, как и во всей России, во все времена учитель был человеком почитаемым и уважаемым.

Пресс-служба Главы Республики Ингушетия Аплодисменты

По его словам, в сфере образования республики работают высокопрофессиональные, образованные и преданные своему делу учителя и воспитатели.

«Труд многих из них отмечен правительственными наградами. В наших школах трудится немало учителей, которым присвоено звание «Заслуженный учитель Российской Федерации», которые стали победителями конкурса «Лучшие учителя России», много педагогов носят высокое звание «Заслуженный учитель Республики Ингушетия». Ряды учителей ежегодно пополняют десятки выпускников ИнгГУ и другие молодые специалисты. Им есть с кого брать пример и на кого равняться. Уверен — они продолжат лучшие традиции нашей системы образования», — отметил руководитель Республики Ингушетия.

Глава региона добавил, что для дальнейшего развития республике необходимы талантливые, инициативные молодые люди. «Энергия креативных, как сейчас говорят, молодых людей, их устремленность в будущее во многом станут залогом успеха наших планов на будущее и крепким основанием для реализации стоящих перед республикой целей», — сказал Юнус-Бек Евкуров.

Руководитель региона акцентировал, что в Ингушетии ускоренными темпами строятся новые школы и детские сады.

«Для нас очень важно, чтобы дети получали качественные знания, а учебный процесс проходил в комфортных условиях. На это наша работа будет направлена и в будущем», — подчеркнул Юнус-Бек Евкуров.

В завершение своего выступления глава Ингушетии выразил особую признательность преподавателям и воспитателям, которые возложили на себя ответственность за воспитание подрастающего поколения. «Благодаря вашему труду мы можем быть спокойны за будущее наших детей, их интеллектуальное и нравственное развитие», — заключил ингушский лидер.

В рамках проведения мероприятия прошла церемония вручения грамот отличившимся педагогическим работникам образовательных организаций республики.