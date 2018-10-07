Верона, Италия, 7 октября, 2018, 11:22 — ИА Регнум. Одними из первых поздравили президента России Владимира Путина с днём рождения мэр Вероны Федерико Сбоарино и председатель совета директоров банка «Интеза» Антонио Фаллико. Об этом сообщает 7 октября РИА Новости.

(сс) Claconvr Арена ди Верона

Поздравление Путину прозвучало со сцены знаменитого Arena di Verona, где в ночь на воскресенье состоялась премьера ледового спектакля Ильи Авербуха «Ромео и Джульетта». Премьера прошла в рамках фестиваля «Русские сезоны», который проводится правительствами Италии и России.

После премьеры спектакля Федерико Сбоарино и Антонио Фаллико поднялись на сцену, чтобы поблагодарить творческий коллектив Ильи Авербуха. Затем Сбоарино сказал, что, поскольку уже наступило 7 октября, то можно уже поздравить с днём рождения президента России. Сразу же после мэра Вероны Путина поздравил Антонио Фаллико.

«Многоуважаемый Владимир Владимирович! Мы вас поздравляем с днем рождения. Мы желаем вам крепкого здоровья, чтобы вы продолжили ту работу, которую уже вели. Работу, которая во многом изменила наш мир», — заявил Фаллико на русском языке.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на день рождения к президенту России вылетел Сильвио Берлускони, экс-премьер-министр Италии.