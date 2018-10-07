Москва, 7 октября, 2018, 07:58 — ИА Регнум. Союз виноградарей и виноделов России считает, что к 2030 году потребление вина в стране может вырасти в два раза, составив 250 млн декалитров в год. Об этом сказано в материалах Союза виноградарей и виноделов России, представленных в рамках Всероссийского саммита виноделов.

Даниэль Риджуэй Найт. Урожай

По словам президента Союза виноградарей и виноделов России Леонида Поповича, перед отраслью стоят невероятно амбициозные задачи. Во-первых, нужно увеличить площадь виноградников в России до 350 тыс. гектаров. Он пояснил, что в былые времена в одном только Крыму площадь виноградников составляла 150 тыс. гектаров, а в остальной России — ещё 200 тыс. гектаров.

Нужно восстановить эти мощности, а затем двигаться дальше, считает Попович.

По данным статистики, в 2017 году в России потребили 81,9 млн декалитров отечественного вина и 33,8 млн декалитров — иностранного. В 2018 году общее потребление вина может увеличиться на 3 млн декалитров.

Среди других задач отрасли — рост объёма сбора винограда к 2030 году до 3 млн тонн, а производства вина — до 210 млн декалитров. Стоит отметить, что, по оценкам, в 2018 году собрано около 560 тыс. тонн винограда и произведено 32 млн декалитров вина.

Попович подчеркнул, что главная цель — это добиться того, чтобы весь мир понял, Россия — это винодельческая держава и один из ведущих производителей вина.

«Мы сегодня по потреблению в абсолютном выражении находимся на пятом месте в мире среди всех стран. Задача стоит стать на пятое место по производству», — заключил Попович.