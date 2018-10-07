Лос-Анджелес, США, 7 октября, 2018, 07:47 — ИА Регнум. Американский актер Скотт Уилсон, сыгравший более 50 ролей в кино и сериалах, умер в своем доме в Лос-Анджелесе. СМИ об этом сообщил представитель актера Доминик Манчини.

Scott Wilson Скотт Уилсон

Манчини уточнил, что причиной смерти Уилсона стали осложнения от лейкемии. В марте актеру исполнилось 76 лет.

«Уилсон был настоящим национальным сокровищем. Человеком со спокойным голосом и нежной душой», — отметил Доминик Манчини.

Скотт Уилсон дебютировал на экране в 1967 году. Актер исполнил роли в многочисленных фильмах, среди которых «Солдат Джейн», «Перл-Харбор», «Судья Дредд» и «Мертвец идёт».

Мировую известность Уилсону принесли роли в сериалах «C.S.I.: Место преступления» и «Ходячие мертвецы».