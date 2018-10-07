Лондон, 7 октября, 2018, 05:38 — ИА Регнум. Глобальное потепление и другие причины приведут к тому, что Лондон серьезно затопит. Об этом говорится в докладе организации «Христианская помощь».

Клод Моне. Вестминстерский дворец. 1904

Повышение температуры более чем на 1,5 градуса по сравнению с доиндустриальным уровнем вызовет повышение уровня моря по меньшей мере на 40 см. Вместе с тем изменения климата сделают острее уже существующие проблемы, например, оседание почвы, обвалы, последствия забора воды и плохого планирования.

О повышении угрозы для британской столицы говорит тот факт, что власти Лондона все чаще используют основную защиту от наводнений — Барьер Темзы. Предполагалось, что пользоваться плотиной будут не чаще трех раз в год, однако сейчас воду в Темзе перекрывают до семи раз за год, говорится в докладе.

Затопление, по мнению экспертов, также грозит американскому Хьюстону, тайскому Бангкоку, китайскому Шанхаю, нигерийскому Лагосу, а также столицам Филиппин, Индонезии и Бангладеш — Маниле, Джакарте и Дакке.