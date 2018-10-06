Москва, 6 октября, 2018, 21:30 — ИА Регнум. Народного художника СССР Александра Шилова поздравил сегодня, 6 октября, с юбилеем мэр Москвы Сергей Собянин в своём Twitter.

Mos.ru Галерея Александра Шилова

«Поздравляю с юбилеем известного художника, коренного москвича Александра Шилова. Его называют мастером портрета. Он запечатлел эпоху через яркие образы разных людей. Желаю Александру Максовичу здоровья и долгих лет творчества!» — написал Собянин на своей странице в соцсети.

Живописец, портретист и график Александр Шилов празднует сегодня свой 75 день рождения.

Шилов родился в 1943 году в Москве. Из-под кисти мастера вышло огромное количество портретов современников. Шилов писал портреты дипломатов, артистов, писателей, политических деятелей.

Своим самым важным проектом сам художник называет серию портретов, посвящённых участникам Великой Отечественной войны. Часть из них была представлена на его выставке «Они сражались за Родину». В экспозиции было собрано около 40 портретов военных лётчиков, медсестёр, пулемётчиков. Своих героев художник писал с натуры, находя героев для своих сюжетов в самых дальних уголках страны. Экспозиция уже побывала в 18 городах России.

В 1997 году в Москве была открыта персональная галерея Александра Шилова. Здесь находятся более 1260 работ художника, которые он передал в дар государству. В галерее постоянно проходят благотворительные экскурсии, творческие вечера, гостями на которых выступали такие знаменитости, как Юрий Башмет, Елена Образцова, Виктор Третьяков, Игорь Бутман.

Свой юбилей художник по традиции собирается отмечать вместе с сотрудниками галереи.