Екатеринбург, 6 октября, 2018, 16:28 — ИА Регнум. В Свердловской области, как и по всей стране, волонтёры-медики помогают фельдшерско-акушерским пунктам, расположенным в сельской местности. Первая акция прошла ещё 15 сентября — студенты областного медицинского колледжа из Каменска-Уральского и Екатеринбурга посетили село Сылва Шалинского района.

Цитата из х∕ф «Сельский врач». Реж. Сергей Герасимов. 1951. СССР В деревенской больнице

Волонтёры-медики провели небольшой ремонт в фельдшерско-акушерском пункте — покрасили оконные проёмы и входные двери. Также они обучили жителей села тому, как контролировать и измерять артериальное давление, рассказали, как рационально питаться в пожилом возрасте, как действовать при первых признаках инсульта.

В местной школе учащиеся областного медколледжа провели по принципу «равный-равному» занятие для старшеклассников на тему «Физическая активность и её значение для здоровья». А на перемене прошла физкультминутка с вовлечением преподавателей.

Как отмечают сами волонтёры, такие акции востребованы у сельчан. От местных жителей прозвучало много слов благодарности, также студентов медколледжа пригласили на работу после окончания учёбы.

Такие акции продолжаются. Один из пунктов — село Мелкозёрово Алапаевского района. Здесь для местных жителей подготовлены семинар-практикум по оказанию паллиативной помощи в домашних условиях, практикум по определению индекса массы тела, обучение детей грамотному уходу за полостью рта *"Уроки зубной феи») и т.д. Также будет небольшой ремонт в местном ФАПе.

Отметим, всероссийский проект «#ДоброВСело» реализуется в рамках Года добровольца (волонтёра). Его воплощает в жизнь Министерствл здравоохранения России совместно с Всероссийским общественным движением «Волонтёры-медики» и Федеральным агентством по делам молодёжи. В Свердловской области участниками акции являются региональный минздрав, областной медколледж, а также областное общественное движение «Волонтёры-медики».