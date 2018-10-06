Лондон, 6 октября, 2018, 10:53 — ИА Регнум. В Великобритании транспортная полиция обнародовала запись с камер видеонаблюдения, на которой видно, как злоумышленник, страдающий шизофренией, в лондонском метрополитене сбрасывает с платформы 91-летнего сэра Роберта Мальпса, бывшего главу Евротоннеля (железнодорожный тоннель под проливом Ла-Манш).

Цитата из х/ф «Мастер и Маргарита». Реж. Владимир Бортко. 2005. Россия Человек на рельсах

На кадрах видно, что 46-летний Пол Кроссли подбегает к идущему по платформе Мальпсу и толкает его на пути.

Известно, что Мальпса спас очевидец происшествия, гостиничный работник Рияд Эль Хуссани, который спрыгнул с платформы всего за минуту до прибытия поезда и достал Мальпса с путей.

У Мальпса сломан таз, кроме того он сильно поранил голову.

Что касается Кроссли, то его задержала полиция. Свою вину он не отрицает.

«Я знаю, что был не прав. Я просто не выспался прошлой ночью», — сказал он на допросе.

Стоит отметить, что в 17 лет у Кроссли диагностировали параноидальную шизофрению. При этом в апреле этого года он уже пытался столкнуть на рельсы в метрополитене молодого человека.